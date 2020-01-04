Ученые выявили новые полезные качества витамина D

Ранее было известно, что витамин D провоцирует усвоение кальция в кишечнике, а также участвует в росте костей. Также, вырабатываемый организмом от солнечного света витамин, играет важную роль в росте клеток, нервно-мышечной передачи импульсов и уменьшении воспалений.

Но по словам ученых из Орегонского государственного университета, список его положительных качеств на этом не заканчивается.Так, по словам исследователей, данный витамин способен увеличивать выработку антимикробного белка в иммунных клетках. Кроме того, такое же действие он оказывает и на клетки кожи и кишечника, что, в свою очередь, помогает организму противостоять инфекциям.