Ученые выявили опасный возраст для мужчин и женщин

В рамках научной работы специалисты изучили порядка тысячи данных о здоровье людей различных возрастов, рас и мест проживания. Сообщается, что опасным возрастом для мужчин является возраст после 40 лет. Так, преодолев этот рубеж необходимо серьезнее подходить к сигналам, которые подает организм. По словам ученых, в этом возрасте вероятность летального исхода от болезней сердечно-сосудистой системы наиболее высок.

В то же время, женщин, согласно выводам исследователей, опасность поджидает еще раньше - после 30 лет. Кроме того, риск инфаркта растет ввиду отсутствия физической активности, наличия вредных привычек и неправильного рациона питания.