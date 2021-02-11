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Ученые выявили опасный возраст для мужчин и женщин
В определенном возрасте риск смерти от сердечно-сосудистых болезней достигает пика
Ученые из США и Финляндии, в ходе исследования, выявили опасный возраст для мужчин и женщин. Так, согласно обнародованным данным, вероятность развития сердечно-сосудистых болезней у мужчин достигает своего пика после 40 лет, тогда как у женщин - после 30 лет.
В рамках научной работы специалисты изучили порядка тысячи данных о здоровье людей различных возрастов, рас и мест проживания. Сообщается, что опасным возрастом для мужчин является возраст после 40 лет. Так, преодолев этот рубеж необходимо серьезнее подходить к сигналам, которые подает организм. По словам ученых, в этом возрасте вероятность летального исхода от болезней сердечно-сосудистой системы наиболее высок.
В то же время, женщин, согласно выводам исследователей, опасность поджидает еще раньше - после 30 лет. Кроме того, риск инфаркта растет ввиду отсутствия физической активности, наличия вредных привычек и неправильного рациона питания.