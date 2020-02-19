Ученые выявили положительное влияние картофеля на здоровье

Для того, чтобы выяснить пользу картофеля эксперты из Университета штата Пенсильвания провели четырехнедельное исследование, в ходе которого разделили добровольцев на две группы. Так, участники первой группы на протяжении эксперимента должны были добавить в свой рацион гарнир из рафинированных зерен, в частности белый рис, тогда как вторая группа должна была употреблять картофель.

В конце эксперимента специалисты проанализировали маркеры кардиометаболического риска участников, которые состоят из показателей уровня глюкозы в плазме крови, холестерина, а также давления и сывороточного инсулина. Выяснилось, что у участников, употребляющих картофель, результаты показателей были куда лучше, чем у тех, кто питался рафинированными зернами. Однако ученые отметили, что употребления в качестве гарнира картофеля могут себе позволит только те, кто не имеет на это противопоказаний.