Наука и технологии
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Ученые выявили положительное влияние музыки на развитие мозга у недоношенных детей
Однако не каждая музыка на это способна
На сегодняшний день медицина позволяет сохранять жизнь преждевременно рожденным младенцам, но приблизительно в половине случаев такие дети растут с серьезными заболеваниями нервной системы. По словам ученых, подобные последствия можно нивелировать с помощью музыки.
В рамках исследования ученые, под контролем врачей, в течение 40 недель включали недоношенным детям специально созданные мелодии, в которых были использованы такие инструменты, как флейта индийских заклинателей змей, арфа и колокольчик. В результате эксперимента МРТ выявило повышение функциональных связей между различными областями мозга у младенцев, которые слушали мелодии, по сравнению контрольной группой детей.
Таким образом, мелодии, для создания которых используются специальные инструменты, способствуют правильному формированию мозга преждевременно рожденных младенцев.