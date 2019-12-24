Ученые выявили положительное влияние музыки на развитие мозга у недоношенных детей

В рамках исследования ученые, под контролем врачей, в течение 40 недель включали недоношенным детям специально созданные мелодии, в которых были использованы такие инструменты, как флейта индийских заклинателей змей, арфа и колокольчик. В результате эксперимента МРТ выявило повышение функциональных связей между различными областями мозга у младенцев, которые слушали мелодии, по сравнению контрольной группой детей.

Таким образом, мелодии, для создания которых используются специальные инструменты, способствуют правильному формированию мозга преждевременно рожденных младенцев.