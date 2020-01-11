Ученые выявили пользу антидепрессантов в борьбе с раком

В ходе исследования ученые давали больным раком грызунам прозак, вследствие чего испытуемых животных было зафиксировано значительно меньшее количество метастазов в таких органах как печень, почки и костный мозг.”Прозак обладает потенциалом для применения у детей с нейробластомой в качестве нового и эффективного противоракового препарата, но с меньшей токсичностью, чем современные методы лечения рака”, - поделился профессор Артуро Сала.

По словам ученых, прозак способен стабилизировать белок, который кодируется геном CDKN1B, ликвидирующий клетки нейробластомы, а также останавливает их рост. Кроме того, для оказания положительного эффекта достаточно безопасных для детского организма дозировок.