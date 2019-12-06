Ученые выявили пользу аспирина в борьбе с раком

Для того, чтобы прийти к подобному выводу, ученые проанализировали информацию о более чем 140 тыс американских граждан, которая собиралась на протяжении 12,5 лет. По итогу они выяснили, что те из них, кто употреблял аспирин от одного до трех раз в неделю, реже умирали от различных видов рака. При этом ученые отметили, что подобная закономерность верна лишь по отношению к людям, у которых наблюдался нормальный вес - те, кто имел недостаточный или, наоборот, излишний вес, не имел преимущества от употребления аспирина.

Стоит понимать, что исследование не окончательное и ученым еще предстоит провести дальнейшие исследования. Но уже сейчас можно утверждать, что есть шансы того, что в будущем аспирин будет использовать в том числе и для снижения риска заболеть каким-либо видом рака.