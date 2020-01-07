Ученые выявили пользу лекарств от болезней сердца при раке

В рамках исследования доктор Кьяра Меллони, доцент Медицинского факультета Университета Дьюка в Дареме совместно с коллегами изучила порядка 29,5 тыс медицинских записей людей с диагностированным колоректальным раком для выявления влияния употребления статинов на людей с данной онкологией. Было установлено, что на протяжении пяти лет у принимающих статин людей веростяность диагностирования рака снижалась на 31%, тогда как смерть от колоректального рака снижалась на 38% по сравнению с теми, кто не употреблял данные лекарства.

Сообщается, что положительный эффект статинов может быть обоснован тем, что препараты ограничивают фермент, провоцирующий организм вырабатывать холестерин. Так, при блокировке данного процесса ферменты могут оказывать влияние на цикл клетки, ограничивая при этом рост раковых клеток.