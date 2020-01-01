Ученые выявили пользу жгучего перца для сердца

В рамках исследования ученые привлекли порядка 25 тысяч человек, здоровье и пищевые привычки которых анализировались на протяжении восьми лет. Было установлено, что у тех участников, которые потребляли жгучий перец как минимум четыре раза в неделю вероятность смерти от инфаркта упала на 40%. Кроме того, употребление перца чили также снизило вероятность смерти от инсульта более чем на половину.

Отмечается, что ученым не удалось выяснить, как именно перец чили оказывает положительное влияние на сердце. Однако по словам некоторых диетологов, перец чили является маркером общего здорового рациона.