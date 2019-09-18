Ученые выявили проникновение загрязненного воздуха в плаценту во время беременности

Так, бельгийские ученые сообщили, что примененная ими новая технология сканирования обнаружила, что в пожертвованных 28 беременными женщинами плацентах был обнаружен сажевидный черный углерод, попавший туда через легкие. Что еще больше ужасает, так это то, что команда Университета Хасселта обнаружила, что загрязненные частицы скопились больше всего на той стороне плаценты, которая находится максимально близко к плоду, рядом с местом крепления пуповины.

“Поскольку органы плода находятся на стадии развития, наличие загрязнений может нести определенные риски для его здоровья”, — рассказал автор исследования, специалист по окружающей среде и общественному здравоохранению Хасселт Тим ​​Наврот.