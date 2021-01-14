Ученые выявили простой способ улучшить психическое здоровье

В исследовании приняли участие порядка 6 тысяч работающих жителей Японии в возрасте от 20 до 60 лет. Ученые, во главе с профессором Шиничиро Сасахара, изучили так называемые «чувства согласованности» (SOC), демографические особенности, а также регулярность прогулок в лесу или парке у участников. Отметим, что “чувства согласованности” состоят из трех принципов, а именно осмысленности или поиска смысла существования, постижимости или выявления и осознания стресса, а также управляемости, что подразумевает готовность противостоять стрессу. Отмечается, что люди с сильным SOC являются более устойчивыми к стрессу.

В результате выяснилось, что люди с сильным SOC регулярно гуляли на свежем воздухе. Причем более сильный SOC был зафиксирован у людей, которые гуляли в лесах и парках чаще одного раза в неделю.