Наука и технологии
Опубликовано 21 июня 2024, 19:28
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Ученые выявили риски полетов в космос для людей с сердечной недостаточностью

С помощью компьютерного моделирования
Исследование последствий космических путешествий для людей с сердечной недостаточностью становится все более актуальным с расширением коммерческого космического туризма. Новейшие компьютерные моделирования показывают, как микрогравитация влияет на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и предлагают пути минимизации рисков.
Ученые выявили риски полетов в космос для людей с сердечной недостаточностью

© Ferra.ru

В отличие от профессиональных астронавтов, новые космические туристы часто не проходят тщательное медицинское обследование, что вносит неопределенность в планирование миссий. Сердечная недостаточность, затрагивающая более 100 миллионов людей по всему миру, становится особенно важной проблемой, учитывая ее разнообразные формы и уникальные вызовы, связанные с микрогравитацией.

Исследования показывают, что микрогравитация приводит к значительным изменениям в организме человека, включая перераспределение жидкостей, что увеличивает сердечный выброс и давление в верхних частях тела. Эти факторы могут стать основными вызовами для пассажиров с сердечными проблемами в космосе.

Исследователи использовали компьютерные модели, чтобы смоделировать поведение сердечной недостаточности в условиях невесомости, обнаружив, что такие пациенты могут столкнуться с увеличением кровотока и повышением давления в легких, что увеличивает риск отеков легких и затрудняет дыхание.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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