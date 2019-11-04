Ученые выявили самое безжизненное место на Земле

Известно, что ранее именно по наличию воды специалисты приходили в к выводу, что на поверхности планеты есть условия для обеспечения жизнедеятельности. Но данное исследование дало понять, что даже на Земле существуют места, которые вопреки наличию воды, абсолютно лишены всякой жизни. Ученые связывают это с тем, что водный источник в данной местности является горячим и соленым раствором, в котором содержится больше количество магния, а это, в свою очередь, приводит к разрушению живых клеток.

Отмечается, что недалеко от “мертвой” зоны ученым удалось найти признаки жизни. Так, специалисты обнаружили одноклеточные археи.