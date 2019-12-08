Ученые выявили связь между чисткой зубов и болезнями сердца

Так, научным работникам, в результате анализа данных 161 286 человек в Корее, удалось обнаружить, что чистка зубов связана с более низким риском столкнуться с определенным типом аритмии, а также сердечной недостаточностью. В течение более 10 лет ученые наблюдали за людьми в возрасте от 40 до 79 лет, которые при этом чистили зубы от трех раз в день. По итогу исследователи пришли к выводу, что люди, более внимательно следящие за состоянием здоровья своих зубов, на 10% менее подвержены риску фибрилляции предсердий и на 12% риску сердечной недостаточности.

”Хотя роль воспаления в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний становится все более очевидной, все же необходимы определенные исследования для определения стратегий, являющихся важными для общественного здравоохранения”, — рассказали ученые.