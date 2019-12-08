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Ученые выявили связь между чисткой зубов и болезнями сердца

Как оказалось, здоровье полости рта не менее важно, чем остальные показатели
Последние годы ученые находят все больше доказательств тому, что общее здоровье человека чуть ли не напрямую связано со здоровьем его полости рта. Вот и на этот раз исследователи выяснили, что заболевание десен и потеря зубов тесно связаны с нашей сердечно-сосудистой системой.

Так, научным работникам, в результате анализа данных 161 286 человек в Корее, удалось обнаружить, что чистка зубов связана с более низким риском столкнуться с определенным типом аритмии, а также сердечной недостаточностью. В течение более 10 лет ученые наблюдали за людьми в возрасте от 40 до 79 лет, которые при этом чистили зубы от трех раз в день. По итогу исследователи пришли к выводу, что люди, более внимательно следящие за состоянием здоровья своих зубов, на 10% менее подвержены риску фибрилляции предсердий и на 12% риску сердечной недостаточности.

”Хотя роль воспаления в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний становится все более очевидной, все же необходимы определенные исследования для определения стратегий, являющихся важными для общественного здравоохранения”, — рассказали ученые.