Ученые выявили связь между ранней потерей зрения и восприятием расстояния звука

В исследовании, опубликованном в журнале Optometry and Vision Science, участвовали 52 человека младше 33 лет. Все они прошли 480 испытаний, где необходимо было определить расстояние до источника звука. Звуки варьировались от речи и музыки до шума и исходили от источников на расстоянии от 1,2 до 13,8 метров.

Результаты показали, что у людей с ранним началом потери зрения была тенденция ошибаться в определении расстояния до близких источников звука, указывая, что они находятся дальше, чем есть на самом деле. Различия в оценках были значительными для ближних дистанций до пяти метров, тогда как для более дальних расстояний различия не были столь выраженными.

Руководитель исследования, профессор Шахина Пардхан из Anglia Ruskin University, подчеркнула важность этих результатов для оценки потребностей в здравоохранении людей, потерявших зрение в раннем возрасте. Исследование, также выполненное совместно с учеными из Кембриджского университета и Sankara Nethralaya Eye Hospital в Ченнае, подчеркивает, что даже частичная потеря зрения может существенно влиять на слуховые способности.