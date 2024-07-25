Ученые выявили связь между уровнем жира в теле и риском болезни Альцгеймера

Опубликовано 25 июля 2024, 21:20
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Ученые выявили связь между уровнем жира в теле и риском болезни АльцгеймераВ исследовании приняли участие 412 691 человек
Исследование, опубликованное в журнале Neurology, выявило, что высокие уровни жира в области живота и рук могут увеличивать риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. В то же время, высокая мышечная сила снижает вероятность этих заболеваний.
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Исследование охватило 412 691 человека в возрасте около 56 лет, которые наблюдались в течение в среднем девяти лет. Результаты показали, что у людей с высоким уровнем жира на животе риск развития нейродегенеративных заболеваний был на 13% выше, а у тех, кто имел много жира на руках — на 18% выше, по сравнению с участниками с низким уровнем жира в этих зонах. В то же время, участники с высокой мышечной силой имели на 26% меньший риск заболеваний.
Исследование также подчеркивает важность управления сердечно-сосудистыми заболеваниями для предотвращения нейродегенеративных расстройств.