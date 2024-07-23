Ученые выявили связь между заболеваниями ЖКТ и аневризмами сосудов мозга

Учёные из Университета Пенсильвании проанализировали данные 72 545 пациентов с разорванными аневризмами и 46 748 пациентов с незарванными аневризмами, а также соответствующих контрольных групп. Они обнаружили, что некоторые симптомы и диагнозы гастроинтестинальных заболеваний, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром раздраженного кишечника и диарея, предшествовали образованию и разрыву аневризм.

Пациенты с затруднениями при глотании, диареей и запорами чаще страдали как от образования, так и от разрыва аневризм, в то время как пациенты с рефлюксной болезнью и функциональной диспепсией чаще сталкивались только с образованием аневризм.