Ученые выявили связь между загрязнением воздуха и депрессией

Основным загрязнителем, увеличивающим риск депрессии, ученые назвали диоксид серы (SO₂), а также выявили связь между депрессивными симптомами и частицами PM2.5 и угарным газом (CO). Особенно опасным является сочетание нескольких загрязняющих веществ, которое оказывает комплексное воздействие на психическое здоровье.

В ходе исследования также был выявлен механизм, через который загрязнение влияет на депрессию. Он связан с нарушениями когнитивных функций и физических показателей здоровья. Эти данные подчеркивают важность борьбы с загрязнением для сохранения психического благополучия населения.

Авторы исследования подчеркнули, что для улучшения здоровья населения необходимо комплексное управление качеством воздуха, которое включало бы сокращение выбросов SO₂ и других опасных загрязнителей. Это особенно важно для уязвимых групп, таких как люди среднего и пожилого возраста.

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