Ученые выявили три худших возраста для употребления спиртного

В исследовании сообщается о том, что мозг человека всю жизнь подвергается динамическим изменениям. Причем в определенные периоды он менее устойчив к токсичному влиянию спиртного, что может повлечь за собой серьезные модификации.

Так, согласно опубликованным данным, первым опасным возрастом является период пребывания ребенка в утробе матери. Пьющая алкоголь мать может спровоцировать уменьшение объема мозга плода, а также когнитивные проблемы и психологические расстройства. Вторым опасным возрастом был назван промежуток с 15 до 19 лет. В этом возрасте алкоголь может снизить объема неокортекса, негативно сказаться на белом веществе и впоследствии привести к недостатку когнитивных функций. Также опасно пить спиртное в старости, поскольку это увеличивает риск развития старческого слабоумия.