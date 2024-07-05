Ученые выявили тысячи генетических вариантов, способствующих развитию рака

Исследователи из Института Сенгера вместе с коллегами из Института исследований рака в Лондоне и Кембриджского университета оценили влияние всех возможных генетических изменений в гене-супрессоре опухолей BAP1. Они обнаружили, что примерно пятая часть этих изменений является патогенной, значительно увеличивая риск развития рака легких, головного мозга, кожи и почек.

Полученные результаты, опубликованные в журнале Nature Genetics, находятся в свободном доступе, чтобы врачи могли их использовать для диагностики пациентов и выбора наиболее эффективных методов лечения. Важно отметить, что поскольку были изучены все возможные варианты, результаты применимы к людям с самым разным происхождением.

Исследовательская группа также обнаружила связь между определенными вредными мутациями BAP1 и повышенным уровнем IGF-1, гормона и фактора роста.