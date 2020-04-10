Ученые выявили у гигантских вирусов признаки, характерные лишь для живых существ

И вот, исследователи из Политехнического университета Виргинии провели анализ общедоступных баз метагеномов, благодаря чему им удалось собрать предполагаемые геномы 501 различных типов гигантских вирусов. В рамках проводимого исследования, ученые работали только с теми участками ДНК, в которых содержалось как минимум четыре из пяти генов, характерных для NCLDV, а также имели при этом не менее 100 тыс пар оснований.

В итоге эксперты выяснили, что гигантские вирусы несут в себе огромное разнообразие генов. Более того, они все вовлечены в совершенно различные аспекты клеточного метаболизма, в том числе и такие процессы, как поглощение питательных веществ, сбор света и метаболизм азота. Все это, к слову, и является отличительными особенностями живых организмов.