Опубликовано 09 октября 2025, 22:28
1 мин.

Ученые выявили уязвимость в «железе», которая раскрывает данные для обучения ИИ

GATEBLEED позволяет хакерам получить информацию
Ученые из Университета штата Северная Каролина обнаружили первую аппаратную уязвимость, которая позволяет атакующим получать данные, на которых обучались системы искусственного интеллекта (ИИ). Новый метод атаки получил название GATEBLEED.
Уязвимость связана с ускорителями машинного обучения, которые повышают производительность ИИ-моделей и снижают энергопотребление. Атака работает через наблюдение за временем выполнения функций на аппаратуре и не требует прямого доступа к памяти. Это позволяет определять, использовались ли конкретные данные для обучения системы, и раскрывать другие приватные сведения.

Особенность GATEBLEED в том, что она использует явления, связанные с энергосбережением на чипах, называемые power gating. Разные участки ускорителя включаются или выключаются в зависимости от нагрузки, что создаёт измеримые колебания времени работы и становится каналом утечки данных. Уязвимость усиливается при использовании глубоких нейросетей и сложных архитектур типа Mixtures of Experts.

Традиционные методы защиты, основанные на шифровании или контроле мощности, здесь неэффективны. Исправление проблемы требует аппаратного редизайна, что займёт годы, а временные меры снижают производительность и увеличивают энергопотребление.