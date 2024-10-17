Наука и технологии
Опубликовано 17 октября 2024, 20:31
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Ученые выявили уязвимости в роботах с ИИ

С помощью алгоритма
Ученые из Пенсильванского университета в рамках инициативы «Ответственные инновации» обнаружили критические уязвимости в функциях роботов, управляемых искусственным интеллектом (ИИ). Новое исследование акцентирует внимание на необходимости обеспечения безопасного использования крупных языковых моделей (LLM) в робототехнике.
Ученые выявили уязвимости в роботах с ИИ

© Ferra.ru

По словам профессора Джорджа Паппаса, интеграция LLM с физическими системами в настоящее время небезопасна. В статье, написанной Паппасом и его коллегами, говорится о том, что различные ИИ-управляемые роботы могут быть взломаны или подвержены манипуляциям.

Разработанный исследователями алгоритм RoboPAIR продемонстрировал 100% успех в обходе защитных систем трех различных роботов, включая четырехногого робота Unitree Go2 и беспилотный автомобиль Clearpath Robotics Jackal. Например, обойдя защитные барьеры, беспилотную систему заставили игнорировать пешеходные переходы.

Перед публикацией исследования команда проинформировала компании о выявленных уязвимостях и сотрудничает с ними для улучшения протоколов безопасности. Как отметили исследователи, основное внимание следует уделить тестированию и обучению ИИ-систем для устранения выявленных недостатков.

Ученые выявили уязвимости в роботах с ИИ

© Alexander Robey, Zachary Ravichandran, Vijay Kumar, Hamed Hassani, George J. Pappas