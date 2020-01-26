Ученые выявили влияние алкоголя на продолжительность жизни

”Умеренное употребление алкоголя, как практика, дает более низкий риск развития сердечных заболеваний, диабета и может улучшить когнитивные функции”, - поделился доктор Ци Сан, соавтор Гарвардского университета по вопросам питания и исследований.

В ходе исследования ученые брали за основу пять основных факторов образа жизни, в числе которых спорт, качество употребляемй еды, курение, индекс массы тела, а также количество употребляемого алкоголя. Так, было установлено, что у тех женщин, которые употребляли алкоголь в умеренных количествах и придерживались всех пяти факторов, продолжительность жизни увеличивалась на 12,5 лет, тогда как у мужчин на 9,6 лет. Ученые отмечают, что умеренное количество алкоголя было рассчитано исходя из официальных американских рекомендаций, а именно один бокал вина в день для женщин и порядка двух для мужчин.