Ученые выявили влияние мобильного телефона на здоровье сердца

В исследовании, проведённом учеными из Южного медицинского университета в Китае, приняли участие 444,027 человек из Великобритании, которые регулярно пользовались мобильными телефонами. Оказалось, что у этих участников риск инсульта, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности был значительно выше по сравнению с теми, кто использовал телефон реже.

Одной из причин может быть влияние на здоровье от радиочастотного электромагнитного излучения (RF-EMF), которое нарушает работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, вызывает воспаление и окислительный стресс. Кроме того, нарушения сна и психическое напряжение также могут способствовать этому эффекту.

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