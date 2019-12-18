Ученые выявили влияние работы и хобби на вероятность сердечных заболеваний

В ходе исследования было привлечено порядка 496 человек старше 55 лет, у которых ранее диагностировали сердечно-сосудистое заболевание. Выяснилось, что у пожилых людей, которые имели рабочие и технические профессии практически все виды активности увеличивали вероятность сердечных заболеваний, тогда как благотворное действие оказывало развитие интересов, в числе которых рукоделие, садоводство, ремонт и прочее.

У пенсионеров, которые имели служащие профессии, напротив, занятия спортом и физическая активность в целом - снижали риски сердечных болезней, тогда как рукоделие не оказывало положительного влияния.

Отмечается, что для людей, деятельность которых была направлена на работу с документами, хобби является абсолютно бесполезным для здоровья занятием, тогда как настоящая польза достигается при карьерном росте и в окружении близких людей.