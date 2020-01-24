Ученые выявили “заразность” ожирения

”Человеку, как любому примату, свойственно так называемое "подражательное поведение". Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению”, – поделился доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день больше половины жителей России старше 30 лет имеют избыточный вес и ожирение, что провоцирует различные заболевания. Источником данного заболевания считается малоподвижный образ жизни. Кроме того, на прогрессирование ожирения также влияет низкая культура питания.