Ученые взломали звено "умного" дома с помощью ультразвука

Важно понимать, что все исследования подобного толка проводятся в связи с желанием специалистов найти максимальное количество слабых точек в “умной” технике, после чего обновить их программное обеспечение и забыть о проблеме. Дело в том, что те же “умные” колонки можно использовать в качестве звена “умного” дома для управления и другими устройствами, в том числе теми, что имеют доступ к личным данным пользователей, в том числе к данным карт.

И вот, группа ученых из Университета Васэда разработала новый метод взлома “умных” колонок. Для этого они создали устройство, состоящее из узконаправленных параметрических динамиков и способное излучать ультразвуковые волны с заранее закодированными голосовыми командами для “умного” гаджета. Важно отметить, что по мере достижения колонки, данные звуки становятся слышимы, так что в теории владелец “умного” девайса все же сможет заподозрить неладное, но ученые оценивают вероятность такого сценария как крайне низкую.