Ученые забили тревогу из-за влияния Starlink на крупнейший телескоп Южной Африки

Теперь же, с возможным выходом интернет-сервиса Starlink от компании SpaceX на южноафриканский рынок, ученые требуют, чтобы лицензирование сопровождалось условиями, защищающими астрономические наблюдения.

Проблема в том, что спутники Starlink, находясь на низкой орбите, могут создавать радиопомехи в тех же диапазонах, которые используются телескопом. Это может «ослеплять» чувствительное оборудование и мешать фиксировать слабые сигналы от далеких объектов в космосе.

Ученые предлагают технические решения — например, на время пролета спутников отключать передачу сигнала или направлять лучи в обход антенн. Но для этого нужно закрепить такие требования на уровне лицензий. Ранее аналогичные требования уже выдвигались к другим спутниковым операторам, включая Amazon и OneWeb.

В то же время, переговоры между властями ЮАР и Starlink осложняются еще и тем, что компания Маска недовольна местными законами о долевом участии и программах по экономическому равенству.