Ученые зафиксировали самую яркую космическую вспышку за всю историю

”Гамма-всплески — это самые мощные взрывы, известные во Вселенной, и они обычно выделяют больше энергии всего за несколько секунд, чем наше Солнце за всю свою жизнь. Они могут просвечивать почти всю видимую вселенную”, — рассказал астрофизик Дэвид Берге.