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Ученые зафиксировали самую яркую космическую вспышку за всю историю
Причиной могло стать рождение сверхновой
Как стало известно, международной команда астрономов сумела зарегистрировать самую яркую вспышку, произошедшую в космосе, за всю историю астрономических наблюдений. Эпицентр взрыва находится на расстоянии миллиардов световых лет от Солнечной системы.
Ученые утверждают, что произошедший взрыв настолько мощный, что способен “подсветить” всю наблюдаемую часть Вселенной. На данный момент астрономы выдвигают лишь одну гипотезу касательно того, что могло стать причиной подобного взрыва. По мнению специалистов, скорее всего это связано с каким-то космическим катаклизмом: коллапсом звезды при падении в черную дыру либо образованием сверхновой звезды.
”Гамма-всплески — это самые мощные взрывы, известные во Вселенной, и они обычно выделяют больше энергии всего за несколько секунд, чем наше Солнце за всю свою жизнь. Они могут просвечивать почти всю видимую вселенную”, — рассказал астрофизик Дэвид Берге.