Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен ее зарождения

Судя по имеющимся данным, взрыв произошел в районе сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца — расстояние от данной точки до Земли составляет порядка 390 млн световых лет. При этом, по словам ученых, взрыв привел к выбросу такого количества энергии, которое превысило предыдущий рекорд аж в пять раз!

”Это произошло очень медленно — как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет”, — рассказала профессор Международного центра радиоастрономических исследований Мелани Джонстон-Холитт.