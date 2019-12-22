Ученые зафиксировали спад заболевамости легких у вейперов

”Пока мы продолжаем получать новые сообщения об уже диагностированных пациентах, количество новых случаев значительно снижается”, — заявила в пятницу на брифинге для СМИ главный заместитель директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США доктор Анна Шухат.

При этом врач все же отметила, что несмотря на общий спад количества заболеваний, она не хотела бы утверждать, что электронные сигареты и вейпы не представляют никакой опасности для здоровья — по мнению специалиста, людям все еще стоит задуматься, прежде чем начать, либо продолжить пользоваться подобными девайсами.