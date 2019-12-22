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Ученые зафиксировали спад заболевамости легких у вейперов
Но при этом все еще призывают бросить данное увлечение
Несмотря на то, что в последние полгода было зафиксировано множество случаев заболеваний легких у вейперов, последние данные говорят о том, что в целом ситуация сглаживается и количество таких случаев снижается.
”Пока мы продолжаем получать новые сообщения об уже диагностированных пациентах, количество новых случаев значительно снижается”, — заявила в пятницу на брифинге для СМИ главный заместитель директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США доктор Анна Шухат.
При этом врач все же отметила, что несмотря на общий спад количества заболеваний, она не хотела бы утверждать, что электронные сигареты и вейпы не представляют никакой опасности для здоровья — по мнению специалиста, людям все еще стоит задуматься, прежде чем начать, либо продолжить пользоваться подобными девайсами.