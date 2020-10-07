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Ученые займутся составлением прогноза погоды в космосе
И все благодаря новому открытию в области космической радиации
В сети появилась информация о том, что ученые из Национального института полярных исследований в Японии раскрыли вероятные источники околоземной радиации. Благодаря данному открытию, специалисты займутся составлением прогноза погоды в космосе.
Японские эксперты сумели раскрыть предполагаемые причины возникновения околоземной радиации в виде высокоэнергетических электронов, сообщает научный журнал EurekAlert!. Из-за того, что эти электроны летят со скоростью близкой к скорости света, они представляют потенциальную опасность как для пилотируемых космических миссий, так и для специалистов, выходящих в открытый космос.
Ученые, сделавшие открытие, заявили о планах по моделированию активности различных космических волн. В свою очередь, именно это позволит им спрогнозировать космическую погоду — уровень геомагнитной активности, который может повлиять на людей, находящихся на околоземной орбите.