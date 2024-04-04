Ученые закончили создание камеры с рекордным 3.2-гигапиксельным разрешением

Гигантский инструмент позволит изучать Вселенную с беспрецедентной детализацией и поможет раскрыть тайны темной энергии, астероидов и многого другого.

После 20 лет работы, ученые и инженеры наконец представили камеру для телескопа LSST в Чили.

Она поражает воображение: 3200-мегапиксельная матрица, поле зрения шире Луны в 7 раз, способность заметить мяч для гольфа с 25 км! Представьте, какого качества будут снимки!

Камера – часть обсерватории Веры Рубин. За 10 лет работы она накопит астрономические объемы данных о ночном небе. Ученые надеются найти новые сведения о темной материи, структуре Млечного Пути, движущихся звездах и астероидах в нашей Солнечной системе.

Размер камеры – примерно с небольшой автомобиль, а ее самый большой объектив – больше 1.5 метров в диаметре! Чтобы вместить весь сенсор, потребовался второй объектив диаметром почти в метр.

Сейчас камеру тщательно упакуют и отправят в Чили. Там ее установят на телескоп уже в этом году, и начнется эра беспрецедентных астрономических открытий.