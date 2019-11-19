Наука и технологии
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Ученые записали звучание магнитной сферы Земли
Звучит очень необычно
Издание ScienceAlert рассказало о моделировании физиком Люсиль Турк из Университета Хельсинки звуков гудения магнитного поля Земли. Видео с результатом его работы было опубликовано в открытом доступе, в том числе и на YouTube.
Космос наполнен вакуумом, в котором звук никак не может передаваться, в связи с чем в нем держится идеальная тишина. Но если преобразовать электромагнитную активность магнитного поля Земли в звук, то можно понять, что вокруг нашей планеты достаточно шумно. Именно этим и занялся ученый из Финляндии, поделившийся результатами собственного исследования с общественностью.
Что интересно, данный “музыкальный трек” записан с использованием сразу четырех спутников ESA, которые занимаются сбором данных о границе магнитосферы Земли.