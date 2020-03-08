Ученые запланировали пересадку костной ткани, произведенной в космосе

”Эксперименты с животными, скорее всего, будут проведены уже осенью, после необходимых проверок”, - рассказал Хесуани, отметив, что по планам специалистов, они пересадят крысам костную ткань, изготовленную непосредственно в космосе при помощи биопринтера.

Напомним, то также в ближайшее время планируется поставить несколько экспериментов, в рамках которой специалисты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер займутся печатью в космосе костей. Полученные образцы вернет на Землю 17 апреля находящийся сейчас на станции экипаж.