Наука и технологии
Сегодня 11:44
Ученые запланировали пересадку костной ткани, произведенной в космосе
Пока, правда, эксперимент проведут лишь на подопытных крысах
В сети появилась информация о том, что управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани рассказал о том, что российские ученые запланировали на осень текущего года пересадку костной ткани, которую произведут в космосе.
”Эксперименты с животными, скорее всего, будут проведены уже осенью, после необходимых проверок”, - рассказал Хесуани, отметив, что по планам специалистов, они пересадят крысам костную ткань, изготовленную непосредственно в космосе при помощи биопринтера.
Напомним, то также в ближайшее время планируется поставить несколько экспериментов, в рамках которой специалисты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер займутся печатью в космосе костей. Полученные образцы вернет на Землю 17 апреля находящийся сейчас на станции экипаж.