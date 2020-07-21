Ученые запустили огромный подземный датчик для измерения наклона и вращения нашей планеты

Вращение Земли постоянно меняется из-за различных факторов, таких как океанские приливы, а также землетрясения. В результате подобного влияния многие системы сбиваются с толку и начинают работать не совсем корректно. Для решения данной проблемы были разработаны новейшие системы, в число которых и вошло устройство под названием ROMY. Оно представляет из себя датчик, расположенный в специальном бункере и способный фиксировать мельчайшие колебания Земли.

”Пирамида ROMY состоит из трубок, через которые проходят лазерные лучи. Пирамида вращается вместе с Землей, и, соответственно, если во вращении планеты возникают какие-то изменения, то мы можем отслеживать их по несоответствиям длин волн лазеров. Пока что прибор уступает по точности телескопам, но мы планируем повысить точность”, - рассказал специалист по сейсмологии из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене Хайнер Игель.