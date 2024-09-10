Наука и технологии
Опубликовано 10 сентября 2024, 08:25
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Ученые засняли скопление галактик в форме вопросительного знака

Выглядит впечатляюще
Специалисты NASA поделились неожиданном снимком крайне необычного космического явления, которое похоже на знак вопроса, сформированный целым скоплением галактик.
Ученые засняли скопление галактик в форме вопросительного знака
© Ferra

Что интересно, это изображение было получено с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Аппарат показал, что эффект гравитационного линзирования позволяет видеть сразу несколько проекций одной и той же галактики.

К слову, данное явление происходит из-за того, что массивное скопление галактик искажает пространство и время, создавая тем самым иллюзию множественных изображений галактики на фоне.

Снимок, опубликованный NASA

Снимок, опубликованный NASA

© NASA

Исследователи из Университета Сент-Мэри в Канаде заявляют, что такой редкий феномен встречается крайне редко — подобные конфигурации были обнаружены всего несколько раз во всей вселенной.

Признаемся — выглядит очень интересно.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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