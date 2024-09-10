Ученые засняли скопление галактик в форме вопросительного знака

Что интересно, это изображение было получено с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Аппарат показал, что эффект гравитационного линзирования позволяет видеть сразу несколько проекций одной и той же галактики.

К слову, данное явление происходит из-за того, что массивное скопление галактик искажает пространство и время, создавая тем самым иллюзию множественных изображений галактики на фоне.