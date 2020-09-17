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Ученые заявили, что следы наличия жизни на Марсе могли быть уничтожены

Что не придает оптимизма в вопросе поиска внеземной жизни
В сети появилась информация о свежем исследовании ученых, на основе которого они заявили о том, что следы наличия жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой. О соответствующей научной работе написало издание Scientific Reports.

Так, по словам специалистов из Корнеллского университета США и Центра астробиологии Испании, процесс обнаружения марсианской жизни может быть очень затруднительным. Связано это с тем, что они могли быть разрушены "кислой жидкостью", уничтожившей последние остатки органики в грунтовом слое Марса. Причем произойти это могло еще миллионы лет назад, что еще больше затрудняет процесс нахождения внеземной жизни на Красной планете.

О процессе, позволяющем высказывать подобные предположения, рассказал ведущий автор проекта Альберто Фэйрен:

Мы воссоздали поверхностный слой Марса в лаборатории и поместили в него глицин. В рамках эксперимента мы пытались сохранить эту аминокислоту от разрушительного воздействия кислотных жидкостей, которые могли быть в марсианских почвах в прошлом. Оказалось, что сохранить органику в таких условиях практически невозможно.