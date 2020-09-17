Ученые заявили, что следы наличия жизни на Марсе могли быть уничтожены

Так, по словам специалистов из Корнеллского университета США и Центра астробиологии Испании, процесс обнаружения марсианской жизни может быть очень затруднительным. Связано это с тем, что они могли быть разрушены "кислой жидкостью", уничтожившей последние остатки органики в грунтовом слое Марса. Причем произойти это могло еще миллионы лет назад, что еще больше затрудняет процесс нахождения внеземной жизни на Красной планете.

О процессе, позволяющем высказывать подобные предположения, рассказал ведущий автор проекта Альберто Фэйрен: