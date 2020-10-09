Ученые заявили о новой угрозе эпидемии от невосприимчивых к антибиотикам супербактерий

В научной работе, опубликованной в журнале Science Alert, говорится об опасности, которую представляют из себя особые бактерии, невосприимчивые к существующим препаратам, сообщает РИА Новости. По мнению ВОЗ, уже к середине XXI века число инфицированных супербактериями людей достигнет 10 млн человек. При этом эксперты заверяют, что бесконтрольное применение антибиотиков, в том числе и в животноводстве, является виновником появления новых штаммов возбудителей гонореи, сальмонеллы и туберкулеза. Таким образом, уже побежденные в большинстве своем болезни, становятся вновь опасными для большинства из нас.