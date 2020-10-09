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Ученые заявили о новой угрозе эпидемии от невосприимчивых к антибиотикам супербактерий
И все из-за бесконтрольного употребления определенных препаратов
Пандемия коронавируса вынудила ученых с еще большим рвением изучать различные условия, которые могут привести к новым глобальным катаклизмам. Так, например, американские специалисты заявили о новой угрозе от невосприимчивых к антибиотикам супербактерий.
В научной работе, опубликованной в журнале Science Alert, говорится об опасности, которую представляют из себя особые бактерии, невосприимчивые к существующим препаратам, сообщает РИА Новости. По мнению ВОЗ, уже к середине XXI века число инфицированных супербактериями людей достигнет 10 млн человек. При этом эксперты заверяют, что бесконтрольное применение антибиотиков, в том числе и в животноводстве, является виновником появления новых штаммов возбудителей гонореи, сальмонеллы и туберкулеза. Таким образом, уже побежденные в большинстве своем болезни, становятся вновь опасными для большинства из нас.
В отличие от нового коронавируса, который появился внезапно, кризис супербактерий разгоняется уже довольно долго, но мы еще далеки от его пика. Речь идет о глобальном кризисе, который унесет сотни тысяч и миллионы человеческих жизней. И решения проблемы устойчивых бактерий у нас пока нет.