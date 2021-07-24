Ученые заявили о риске изменения личности через нейроимпланты

Стоит отметить, что помимо рисков, которые влекут за собой нейроимпланты, исследователи обратили внимание и на их пользу. В частности, они признали, что благодаря таким чипам люди с ограниченными моторными способностями смогут управлять своими протезами и инвалидными колясками с электроприводом, тогда как лишенные возможности разговаривать смогут набирать текст взглядом на дисплей.

Тем не менее, такие приборы могут иметь опасные последствия. Отмечается, двусторонняя связь с нейроимплатном чревата тем, что человек может в какой-то момент потерять осознание внедрения в работу собственного мозга. В таком случае пользователь потеряет свободу воли, в то время как чип получит контроль над поведением человека. Закончиться это может тем, что человек лишится способности логично выстраивать причинно-следственные связи, потеряет свои индивидуальные черты характера, тогда как нейроимплант создаст новую личность.