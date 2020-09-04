Ученые заявили о возможном прорыве в поисках внеземной жизни в нашей Галактике

Так, специалисты опубликовали новую научную работу, в которой повторно проанализировали данные, сбором которых занимался космический телескоп Gaia. Правда, в рамках их свежего проекта, ученые сумели более чем в двести раз повысить число звезд, для которых проводился анализ на наличие каких-либо признаков жизни.

”Прорыв в методах анализа значительно увеличивает вероятность обнаружения инопланетных цивилизаций, технический уровень которых соответствует нашему или превосходит его. Но нужно понимать, что такие методы позволяют обнаружить только ту инопланетную жизнь, которая использует радиоволны для связи. Если говорить о простых формах жизни, то наш анализ не учитывает признаки их существования”, — заявил соавтор исследования Барт Влодарчик-Срока.

При этом он также добавил, что новейшие аналитические методы анализа данных позволяют обнаруживать следы высокоразвитых цивилизаций на расстояниях в десятки тысяч световых лет от Солнца.