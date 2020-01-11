Ученые заявили об опасности сдачи ДНК-тестов

”Да, конечно, такие компании занимаются тестированием человека на разные мутации, что помогает понять родословную человека и определить ее по специальным генетическим маркерам. Но, с другой стороны, когда ты посылаешь свою частную информацию с полной последовательностью ДНК частной компании, то непонятно, где эта информация может осесть через 15-20 лет. Возникают вопросы по поводу информационной безопасности. Я бы не стал делиться своей генетической информацией и отдавать ее какой-то частной компании”, — рассказал ученый, рассуждая о ДНК-тестах.

При этом ученый также отметил, что в долгосрочной перспективе компании, занимающиеся сбором подобной информации, могут оказаться полезными для лиц, желающих получить данные о ДНК определенных людей, групп, национальностей.