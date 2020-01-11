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Ученые заявили об опасности сдачи ДНК-тестов

При этом подобная угроза станет явной лишь спустя какое-то время
С каждым годом популярность ДНК-тестов только растет. В связи с этим ученые решили изучить вопрос того, насколько это вообще безопасное дело. Как сообщил специалист по молекулярной биологии, ранее ученый Оксфордского университета, в настоящее время исследователь одной из крупных международных фармацевтических компании Григорий Рыжаков, на самом деле данная процедура не такая уж и безобидная, как может показаться на первый взгляд.

”Да, конечно, такие компании занимаются тестированием человека на разные мутации, что помогает понять родословную человека и определить ее по специальным генетическим маркерам. Но, с другой стороны, когда ты посылаешь свою частную информацию с полной последовательностью ДНК частной компании, то непонятно, где эта информация может осесть через 15-20 лет. Возникают вопросы по поводу информационной безопасности. Я бы не стал делиться своей генетической информацией и отдавать ее какой-то частной компании”, — рассказал ученый, рассуждая о ДНК-тестах.

При этом ученый также отметил, что в долгосрочной перспективе компании, занимающиеся сбором подобной информации, могут оказаться полезными для лиц, желающих получить данные о ДНК определенных людей, групп, национальностей.

Автор: Лилик Ми