Ученые заявили об угрозе распространения слабоумия в России

”Распространенность деменции будет в большей степени в тех странах, в которых низкий или средний уровень дохода населения. К сожалению, сюда относится и Россия”, – поделилась Горелик.

Также специалист отметила, что в России зафиксирована проблема диагностирования деменции. Так, еще в 2017 году в Белгородской области исследователи провели эксперимент, в рамках которого были протестированы порядка трех тысяч человек от 60 лет. Отмечается, что ни одному из участников исследования диагноз “деменция” не был поставлен, тогда как лишь у четверти из них не было выявлено проблем, тогда как 22% уже столкнулись со слабоумием.