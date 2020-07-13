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Ученые заявили об успехах в разработке лекарства от синдрома Дауна и аутизма
Осталось лишь довести исследование до конца
Ученые из Итальянского научно-исследовательского института в Генуе заявили об успехах в разработке лекарства от синдрома Дауна и аутизма. Это стало возможным благодаря новому химическому соединению, которое в дальнейшем может использоваться как основа для создания препаратов для коррекции нарушений при данных заболеваниях.
”Сложности в выполнении задач, в которых задействованы когнитивные функции мозга, а также сложности с социальным взаимодействием, характерные для людей с аутизмом — все подобные проблемы можно в некоторой степени разрешить, если воздействовать на мозг при помощи определенных химических веществ. Итогом нашего исследования стало обнаружение одного из таких соединений”, - рассказали авторы свежей научной работы.
По словам ученых, все доклинические исследования, проведенные ими, продемонстрировали огромный потенциал нового химического соединения. Прямо сейчас специалисты заняты поиском инвесторов, которые помогут продолжить исследования по теме.