Ученый из Google получил Нобелевскую премию 2025 года по физике

Награда присуждена за исследования макроскопических квантовых эффектов, которые легли в основу современных квантовых вычислений на сверхпроводниковых кубитах.

Деворе разделил премию с Джоном Мартинисом, бывшим руководителем аппаратного направления Google Quantum AI, и Джоном Кларком из Калифорнийского университета в Беркли.

Их эксперименты 1980-х годов доказали, что законы квантовой механики могут проявляться и управляться в электрических цепях на микрочипах — благодаря элементу, известному как джозефсонов переход.

Эти исследования стали основой для квантовых процессоров Google, включая чип Willow, представленный в 2024 году.

Компания отметила, что это уже пятая Нобелевская премия для сотрудников и выпускников Google, а их открытия продолжают вдохновлять развитие квантовых технологий нового поколения.