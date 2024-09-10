Ученый-химик раскрыл пользу кабачков

Опубликовано 10 сентября 2024, 09:161 мин.
Ученый-химик раскрыл пользу кабачковВажная информация в сезон овощей
Профессор КФУ Герман Будников рассказал о значительной пользе кабачков, отметив, что секрет овоща в его богатом составе.
Кабачки содержат важный элемент калий, который помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. В основном калий находится в кожуре и семенах овоща, поэтому важно их употреблять.
Мякоть кабачка также богата железом, органическими кислотами, витамином Е, а также витаминами группы B, PP и каротином, что полезно для зрения.
Будников отметил, что кабачки универсальны в кулинарии — овощ предлагает тысячи способов приготовления, от жарки до запекания. Специалист также подчеркнул важность осторожного теплового воздействия для сохранения полезных веществ.
Профессор советует добавлять кабачки в детское и диетическое меню, поскольку они легко усваиваются и содержат всего 27 ккал на 100 граммов.