Ученый-химик раскрыл пользу кабачков

Кабачки содержат важный элемент калий, который помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. В основном калий находится в кожуре и семенах овоща, поэтому важно их употреблять.

Мякоть кабачка также богата железом, органическими кислотами, витамином Е, а также витаминами группы B, PP и каротином, что полезно для зрения.

Будников отметил, что кабачки универсальны в кулинарии — овощ предлагает тысячи способов приготовления, от жарки до запекания. Специалист также подчеркнул важность осторожного теплового воздействия для сохранения полезных веществ.

Профессор советует добавлять кабачки в детское и диетическое меню, поскольку они легко усваиваются и содержат всего 27 ккал на 100 граммов.