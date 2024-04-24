Ученый научил компьютер распознавать ложь

Опубликовано 24 апреля 2024, 22:07
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Ученый научил компьютер распознавать ложьИспользуя игровое шоу
Ученый из университета Вирджинии научил компьютер определять ложь, используя данные из игрового шоу 2002 года. Ассистент профессора отделения информационных систем Бизнес-школы университета Сюню Чэн отметил, что поведенческие паттерны человека могут содержать много подсказок о доверии и обмане, и использование методов искусственного интеллекта, таких как машинное обучение и глубокое обучение, может помочь в их анализе.
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Чэн и его команда использовали данные из американского игрового шоу "Друг или враг?", основанного на теории игр и рассматривающего, как два человека могут выиграть, сотрудничая друг с другом, или проиграть, отказавшись от сотрудничества.
Исследователи выявили несколько поведенческих индикаторов обмана и доверия в ситуациях высокого риска, которые могут быть использованы для прогнозирования обмана с высокой точностью. Чэн называет такой прогнозный инструмент автоматическим детектором обмана.
Источник:Virginia Commonwealth University
Автор:Булат Кармак