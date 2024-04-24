Ученый научил компьютер распознавать ложь

Чэн и его команда использовали данные из американского игрового шоу "Друг или враг?", основанного на теории игр и рассматривающего, как два человека могут выиграть, сотрудничая друг с другом, или проиграть, отказавшись от сотрудничества.

Исследователи выявили несколько поведенческих индикаторов обмана и доверия в ситуациях высокого риска, которые могут быть использованы для прогнозирования обмана с высокой точностью. Чэн называет такой прогнозный инструмент автоматическим детектором обмана.