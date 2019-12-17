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Ученый назвал алкогольные напитки с самым "тяжелым" похмельем
При этом сами по себе они куда "легче", чем те же виски
Британский ученый из Университета Брайтона Хэл Сосабовски рассказал о том, что херес и портвейн являются одними из самых “тяжелых” алкогольных напитков с точки зрения похмелья после их употребления. И это несмотря на то, что херес, в целом, в Великобритании считается достаточно безобидным напитком.
Связан подобный эффект с тем, что оба напитка содержат в себе достаточно большой объем алкоголя и при этом очень легко попадают в человеческий кровоток — именно эта отличительная особенность делает портвейн и херес куда опаснее для будущего “трудного” похмелья, чем более крепкие напитки, наподобие виски, попадание в кровоток которых происходит заметно медленнее.
”Первый бокал шампанского подействует на вас, возможно, за 30 секунд”, — также рассказал ученый.