Ученый назвал алкогольные напитки с самым "тяжелым" похмельем

Связан подобный эффект с тем, что оба напитка содержат в себе достаточно большой объем алкоголя и при этом очень легко попадают в человеческий кровоток — именно эта отличительная особенность делает портвейн и херес куда опаснее для будущего “трудного” похмелья, чем более крепкие напитки, наподобие виски, попадание в кровоток которых происходит заметно медленнее.

”Первый бокал шампанского подействует на вас, возможно, за 30 секунд”, — также рассказал ученый.