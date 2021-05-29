Ученый назвал день, в который россияне смогут увидеть редчайшее солнечное затмение

Так, по словам Угольникова, ближайшее затмение должно произойти уже 10 июня. Посмотреть его смотреть почти все россияне, за исключением жителей Дальнего Востока. Также сообщается, что в Москве Луна закроет порядка 27% диаметра Солнца в середине данного явление.

Ученый заверил, что это явление не приведет к потемнению на Земле. Он также предупредил, что не посмотрев на небо в нужный момент — можно и вовсе не заметить это уникальное явление. Ожидается, что в Москве максимум затмения Солнца будет достигнуто в 14:27 по московскому времени.