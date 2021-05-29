Наука и технологии
Сегодня в 15:10
Ученый назвал день, в который россияне смогут увидеть редчайшее солнечное затмение
Уже в июне
Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников назвал день, в который россияне смогут увидеть редчайшее солнечное затмение. Отмечается, что жители Якутии смогут его посмотреть впервые за 50 лет.
Так, по словам Угольникова, ближайшее затмение должно произойти уже 10 июня. Посмотреть его смотреть почти все россияне, за исключением жителей Дальнего Востока. Также сообщается, что в Москве Луна закроет порядка 27% диаметра Солнца в середине данного явление.
Ученый заверил, что это явление не приведет к потемнению на Земле. Он также предупредил, что не посмотрев на небо в нужный момент — можно и вовсе не заметить это уникальное явление. Ожидается, что в Москве максимум затмения Солнца будет достигнуто в 14:27 по московскому времени.