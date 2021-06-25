Ученый назвал главную цель коронавируса

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Сегодня в 15:13
Ученый назвал главную цель коронавирусаУ него нет задачи навредить человеку
Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал россиянам об основной цели коронавируса.
Ученый отметил, что вирус эволюционирует в соответствии с законами естественного отбора, в котором ключевой задачей стоит распространение вируса и уход от иммунной системы человека. Таким образом, у вируса нет цели навредить человеку.
Базыкин отметил, что с ноября 2019 года коронавирус накопил разнообразные мутации, ввиду чего сейчас люди сталкиваются с так называемой «мозаикой из мутаций». И мутировать COVID-19, по его мнению, будет постоянно.
“Что будет десять лет спустя, никто не знает, но главное, что пытается сделать вирус, хотя у него нет сознания, — это накопить те мутации, которые ему позволяют перескакивать с одного человека на другого”, — заключил специалист.